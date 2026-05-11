Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Sonntag (10.05.2026) war ein 47-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 08.00 Uhr kontrollierte die Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 47 Jährigen. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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