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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Sonntag (10.05.2026), gegen 02.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage an der Ulrich Schwarz Straße einzudringen. Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und Hausfriedensbruchs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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