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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (08.05.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter am Bahnhof in der Ladehofstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 40 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl gegen bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323 2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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