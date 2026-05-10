Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (08.05.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E Bike vor einer Wohnung in der Zirbelstraße.

Gegen 00.00 Uhr verständigte der Eigentümer die Polizei. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl gegen bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323 2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell