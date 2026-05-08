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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots)

Friedberg - Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 15.00 Uhr kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit mehreren Autos. Es wurden vier Personen verletzt. Mehrere Autofahrer mussten ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen. Eine 26-jährige Autofahrerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf das vor ihr bereits stehende Auto eines 25-Jährigen auf. In der Folge kollidierten noch vier weitere Autos mit den verunfallten Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß wurden drei Fahrzeugführer in Alter von 50, 53 und 63 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 100.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung mussten mehrere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gegen mehrere beteiligten Fahrzeugführer. Unter den Beteiligten sind Personen mit ungarischer, türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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