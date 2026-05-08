Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

Augsburg- Im Zeitraum von Freitag (29.04.2026), 14.00 Uhr Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 19.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Wertgegenstände sowie Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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