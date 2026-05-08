Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 12.30 Uhr geriet ein 62-Jähriger mit einem 89-Jährigen in der Edelsbergstraße in Streit. Im Laufe des Streits warf der 89 Jährige einen Staubsauger über einen Zaun in Richtung des 62 Jährigen. Der 62 Jährige konnte dem Gegenstand ausweichen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 89 Jährigen. Der 89-Jährige sowie der 62-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
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