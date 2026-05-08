POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 11.00 Uhr erlangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand die PIN des Kontos einer 98-Jährigen und erbeuteten einen Geldbetrag. Der oder die unbekannten Täter nahmen zunächst telefonisch Kontakt zu der Frau auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Im Verlauf des Telefonats überzeugten sie die 98-Jährige davon, dass ihr ...

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