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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 12.30 Uhr geriet ein 62-Jähriger mit einem 89-Jährigen in der Edelsbergstraße in Streit. Im Laufe des Streits warf der 89 Jährige einen Staubsauger über einen Zaun in Richtung des 62 Jährigen. Der 62 Jährige konnte dem Gegenstand ausweichen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 89 Jährigen. Der 89-Jährige sowie der 62-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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