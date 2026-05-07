Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 11.00 Uhr erlangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand die PIN des Kontos einer 98-Jährigen und erbeuteten einen Geldbetrag.

Der oder die unbekannten Täter nahmen zunächst telefonisch Kontakt zu der Frau auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Im Verlauf des Telefonats überzeugten sie die 98-Jährige davon, dass ihr Konto durch unrechtmäßige Abbuchungen gefährdet ist. Um dies zu verhindern, müsse die Frau ihre Geldkarte samt PIN aushändigen.

Dies tat die 98-Jährige und übergab zudem persönlich einen niedrigen vierstelligen Betrag Bargeld an einen bislang unbekannten Täter.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre - circa 170 cm groß - bekleidet mit dunklem Businessoutfit - kurze, dunkle Haare - südländisches Erscheinungsbild

Im Nachgang benutzten die Täter die Geldkarte mehrfach und erbeuteten hier zusätzlich einen weiteren niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo

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