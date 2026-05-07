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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 23.00 Uhr kam es am Einlass eines Clubs in der Halderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 40-Jährigen mit zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Der 34-Jährige und der 40-Jährige kamen zunächst in Streit mit den Sicherheitsdienstmitarbeitern. Diese verwehrten den beiden Männern den Zutritt. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einem verbalen Streit. In der Folge gingen der 34-Jährige sowie der 40-Jährige die beiden Mitarbeiter körperlich an. Die Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen sowie gegen den 40-Jährigen wegen Körperverletzung.

Der 34-Jährige sowie der 40-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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