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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Trickbetrügern

Augsburg (ots)

Stadtgebiet Augsburg - Am 05.05.2026 kam es im Stadtgebiet Augsburg zu diversen Betrugsversuchen. Die unbekannten Täter versuchen ihre Opfer mittels Schockanrufen zur Übergabe von Geld und Wertsachen zu bewegen. Insbesondere aktuell ist die Betrugsmasche, bei der die Täter sich als Ärzte oder Mitarbeiter von Krankenhäusern ausgeben und einen medizinischen Notfall bei einem nahestehenden Angehörigen vortäuschen. Hier kam es in Augsburg Anfang der Woche bereits zu einem vollendeten Fall mit einem hohen Schaden. Wir haben am 04.05.2026 berichtet. Darüber hinaus geben sich die Täter in letzter Zeit vermehrt als Mitarbeiter von Banken aus und melden verdächtige Kontobewegungen. Im Nachgang kommt es dann zur Abholung von Geldkarten samt Zugangsdaten und im weiteren Verlauf zu unberechtigten Abbuchungen. Die Polizei ermittelt in den gemeldeten Fällen wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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