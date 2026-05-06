Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gabelstaplerfahrer tödlich verletzt (wie bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Pöttmes (OT Sedlbrunn) - Am Dienstag, 05.05.2026, zog sich ein Arbeiter tödliche Verletzungen zu, als er unter einem umgekippten Gabelstabler eingeklemmt wurde. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Staplerfahrer auf dem Areal eines landwirtschaftlichen Betriebs. Laut derzeitigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug dabei auf eine wenige Zentimeter hohe betonierte Grundstückseinfassung, wodurch der Stapler umkippte. Der Fahrer wurde dabei unter dem Stapler eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz umfangreicher Rettungsmaßnahmen verstarb der 22-Jährige noch an der Unfallstelle. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich ein weiterer 27-jähriger Arbeiter auf dem Stapler. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort waren die Feuerwehren Pöttmes und Gundelsdorf im Einsatz.

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