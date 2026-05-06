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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Wohnmobil

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.2026), 12.00 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 11.00 Uhr wurde in der Königsberger Straße an einem Wohnmobil die Beifahrerseite beschädigt. Der 66 jährige Nutzer des Wohnmobils stellte Kratzer an der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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