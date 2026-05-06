Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (05.05.2026) gegen 16.00 Uhr wurden Gartendekorationsteile in einem Garten in der Arthur-Piechler-Straße beschädigt. Die 81 jährige Anwohnerin stellte zwei verbogene Dekostangen und einen heruntergedrückten Gartenzaun fest. Der Schaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Zeugen beschrieben die möglichen Täter als Jugendliche im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren mit heller Kleidung. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

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