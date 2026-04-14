Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am späten Abend des 13.04.2026 kam es am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen- Oggersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 29-Jähriger und eine 41-Jährige aus Ludwigshafen waren beim Ausparken mit ihrem Heck kollidiert. Die 41-Jährige bemerkte sodann im Gespräch mit ihrem Unfallgegner, dass von diesem starker Alkoholgeruch ausging. Sie meldete dies der Polizei.

Der 29-Jährige konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 mit seinem PKW an einer Tankstelle in Oggersheim angetroffen werden. Auch hier wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Da der Fahrer aufgrund des Unfalls seine Personalien bei der Melderin hinterlassen hatte, konnte dessen Fahrereigenschaft zweifelsfrei geklärt werden. Mit dem 29-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,08 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell