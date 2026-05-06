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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 10.00 Uhr bis Montag (04.05.2026), 14.00 Uhr wurde an einem geparkten Pkw in der Lützowstraße ein Streifschaden festgestellt. Der 27 jährige Halter stellte an seinem Auto vorne links einen Streifschaden fest. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Es liegt derzeit kein Täterhinweis vor. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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