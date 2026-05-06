Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (05.05.2026) gegen 15.30 Uhr fuhr ein 51 jähriger Mann in der Schillstraße alkoholisiert mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge, konnten die Beamten keinen Unfallschaden feststellen, jedoch einen starken Alkoholgeruch beim Pkw-Lenker wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 51 jährigen Mann. Der 51 Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

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