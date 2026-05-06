Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Trunkenheitsfahrt
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 01.00 Uhr war ein 41 jähriger Mann in der Neusässer Straße alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin umgehend unterbunden. Die Beamten stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 41 jährigen Mann. Der 41 Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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