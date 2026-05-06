POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Dienstag (05.05.2026), gegen 15.45 Uhr, schrie eine unbekannte Frau in der Fröbelstraße zwei Passanten an und griff diese mit einer Flasche an. Zwei Personen warteten an einer Straßenbahnhaltestelle. Eine bislang unbekannte Frau ging auf die Personen zu, ging sie verbal an und schlug in der Folge mit einer Flasche nach ihnen. Die beiden ...

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