Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (05.05.2026), gegen 15.45 Uhr, schrie eine unbekannte Frau in der Fröbelstraße zwei Passanten an und griff diese mit einer Flasche an. Zwei Personen warteten an einer Straßenbahnhaltestelle. Eine bislang unbekannte Frau ging auf die Personen zu, ging sie verbal an und schlug in der Folge mit einer Flasche nach ihnen. Die beiden Personen konnten ausweichen und blieben unverletzt. Die Frau flüchtete in einem Linienbus. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannte Täterin. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323 2510 entgegen.

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