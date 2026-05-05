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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.2026) bis Donnerstag (30.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Hinterhof in der Äußeren Uferstraße. Der Beuteschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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