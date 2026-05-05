POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (04.05.2026) gegen 20.30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter sprühte einer 12-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, sodass sie für kurze Zeit nichts mehr erkennen konnte. Der Täter war mit einer Gruppe von vier weiteren Jugendlichen unterwegs. Die 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Täter ...

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