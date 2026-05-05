Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Oberhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.2026) bis Donnerstag (30.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Hinterhof in der Äußeren Uferstraße. Der Beuteschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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