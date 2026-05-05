POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Betriebsunfall

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (03.05.2026), in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Gubener Straße. Der Sachschaden an der linken Seite eines roten BMW beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der ...

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