Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Betriebsunfall
Augsburg (ots)
Gablingen - Am Montag (04.05.2026) führten Arbeiter auf einem Betriebsgelände Arbeiten an der Stromversorgung durch. Ein 58-Jähriger erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache übernommen. Der 58-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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