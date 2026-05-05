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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (04.05.2026), im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Proviantbachstraße. Der Schaden am schwarzen BMW beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt - Am Samstag (02.05.2026), in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto im Annahof. Der Sachschaden am blauen Kia beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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