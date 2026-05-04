Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Amtsanmaßung

Augsburg (ots)

Adelsried - Am Sonntag (03.05.2026) war ein 25-Jähriger und sein 23-jähriger Beifahrer mit ihrem Auto und einem blinkenden Blaulicht auf dem Dach auf der BAB 8 unterwegs. Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife die beiden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige sowie der 23-Jährige aus Spaß ein Blaulicht auf dem Dach montiert hatten. Der 25-Jährige fuhr dabei mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten stellten das Blaulicht sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Amtsanmaßung gegen die beiden Männer. Der 25-Jährige sowie der 23-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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