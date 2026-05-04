Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (01.05.2026) im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Watzmannstraße. Der Täter drang gewaltsam in die Wohnung ein und entwendete aus dem Wohnzimmer Wertgegenstände. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell