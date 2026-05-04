PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (30.04.2026) wurde ein 84-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte den Mann zunächst auf dessen Festnetztelefon und erfragte dessen Handynummer. Anschließend erhielt der 84-Jährige einen Anruf auf seinem Mobiltelefon, bei dem ihm eine dramatische Geschichte erzählt wurde: Sein Bruder benötige dringend eine lebensrettende Operation, für die ein teures Medikament aus der Schweiz beschafft werden müsse. Der Täter übte erheblichen Zeitdruck aus und behauptete, der Neffe des Geschädigten habe bereits einen Teil des Geldes angezahlt, es werde jedoch noch eine größere Summe benötigt. Der 84-Jährige habe während des Telefonates den Neffen auch weinen hören. Der 84-Jährige übergab durch die geschickte Täuschung des Täters Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich an eine weitere unbekannte Täterin. Für die Fahrt zum Übergabeort benutzte der 84-Jährige die Straßenbahn zum Königsplatz und traf sich mit einer weiblichen Abholerin im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee 64. Die unbekannte Täterin kam aus der Eserwallstraße und kehrte nach der Übergabe dorthin zurück. Sie wird folgendermaßen beschrieben: - Ca. 20 - 22 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet Die Übergabe erfolgte zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die bislang unbekannten Täter. Zeugen, die sich im Tatzeitraum in der Straßenbahn oder im Bereich der Eserwallstraße oder Konrad-Adenauer-Allee aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 15:51

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (01.05.2026) im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Watzmannstraße. Der Täter drang gewaltsam in die Wohnung ein und entwendete aus dem Wohnzimmer Wertgegenstände. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:51

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Autodiebstahl

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Im Zeitraum von Donnerstag (23.04.2026), 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr entwendete ein 37-Jähriger in der Pferseer Straße ein Auto. Der 37-Jährige öffnete den grauen KIA offenbar per Funk. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Das zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde später in Bulgarien sichergestellt. Ein 37-jähriger Mann aus Bulgarien wurde am Steuer des ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:50

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandstiftung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 03.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde vor einem Café in der Steingasse ein Sonnenschirm angezündet. Durch die Flammen wurden auch Tische und Stühle beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren