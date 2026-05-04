Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (30.04.2026) wurde ein 84-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte den Mann zunächst auf dessen Festnetztelefon und erfragte dessen Handynummer. Anschließend erhielt der 84-Jährige einen Anruf auf seinem Mobiltelefon, bei dem ihm eine dramatische Geschichte erzählt wurde: Sein Bruder benötige dringend eine lebensrettende Operation, für die ein teures Medikament aus der Schweiz beschafft werden müsse. Der Täter übte erheblichen Zeitdruck aus und behauptete, der Neffe des Geschädigten habe bereits einen Teil des Geldes angezahlt, es werde jedoch noch eine größere Summe benötigt. Der 84-Jährige habe während des Telefonates den Neffen auch weinen hören. Der 84-Jährige übergab durch die geschickte Täuschung des Täters Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich an eine weitere unbekannte Täterin. Für die Fahrt zum Übergabeort benutzte der 84-Jährige die Straßenbahn zum Königsplatz und traf sich mit einer weiblichen Abholerin im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee 64. Die unbekannte Täterin kam aus der Eserwallstraße und kehrte nach der Übergabe dorthin zurück. Sie wird folgendermaßen beschrieben: - Ca. 20 - 22 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet Die Übergabe erfolgte zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die bislang unbekannten Täter. Zeugen, die sich im Tatzeitraum in der Straßenbahn oder im Bereich der Eserwallstraße oder Konrad-Adenauer-Allee aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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