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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Radfahrer tödlich verunglückt (bereits regional berichtet)

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Am Sonntag (03.05.2026) kam es auf der Krumbacher Straße (Kreisstraße A 16) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Radfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 84jährige fuhr um 14:00 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Feldweg in Richtung Süden. Beim Überqueren der Kreisstraße übersah er offensichtlich einen 58-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Westen fuhr. Dem Motorradfahrer war es nicht mehr möglich einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde der Fahrradfahrer tödlich verletzt. Auch der 58-jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Krumbacher Straße wurde von der Feuerwehr Schwabmünchen bis 18:00 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete die Durchführung eines unfallanalytischen Gutachtens an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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