Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (04.05.2026) gegen 20.30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter sprühte einer 12-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, sodass sie für kurze Zeit nichts mehr erkennen konnte. Der Täter war mit einer Gruppe von vier weiteren Jugendlichen unterwegs. Die 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Südländisches Aussehen - Ca. 16 Jahre alt Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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