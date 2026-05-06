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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 08.30 Uhr wurde ein E Scooter in der Herrenbachstraße entwendet. Die 31 jährige Geschädigte stellte ihren E Scooter in einem Hinterhof verschlossen ab. Am nächsten Morgen war das Fahrzeug verschwunden. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens des besonders schweren Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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