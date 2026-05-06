Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (04.05.2026), 19.45 Uhr bis Dienstag (05.05.2026), 05.00 Uhr wurde ein Pedelec in der Eichdendorffstraße entwendet. Eine 51 jährige Frau stellte ihr Pedelec über Nacht an einem Fahrradständer ab und sicherte es mit einem Schloss. Am nächsten Morgen stellte Sie das Fehlen des Pedelecs fest. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

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