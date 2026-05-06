Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (05.05.2026) gegen 19.45 Uhr kam es in der Karmelitengasse zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Frau mehrere Personen angriff und einen Außenspiegel beschädigte. Eine 27-jährige Frau verhielt sich gegenüber Passanten verbal aggressiv und beschädigte einen montierten Außenspiegel am ehemaligen JVA-Gebäude. Eine weitere Passantin wurde in einem angrenzenden Imbiss angegriffen und leicht verletzt. Anschließend zeigte sich die Randaliererin gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und unkooperativ. Zur Unterbindung weiterer Straftaten sollte die weibliche Person in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten gegen die festgenommene Frau. Die Randaliererin besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die leichtverletzte Passantin besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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