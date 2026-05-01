Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht auf der A8 Höhe Neunkirchen-Oberstadt

A8, Neunkirchen-Oberstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 30.04.2026, ereignete sich um 15:12 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken und im Baustellenbereich nahe der Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei überholte ein Sattelzug einen schwarzen BMW und beschädigte mit seinem blauen Auflieger dessen linken Außenspiegel. Der Sattelzug flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell