Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2026, ereignete sich gegen 11:30 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs Fernstraße/Steinwaldstraße ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin befuhr die Fernstraße in Richtung des o.g. Kreisverkehrs und verlor infolge eines Krampfanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug (Hyundai) der Geschädigten. Durch den Zusammenprall wurden die beiden Insassen des Hyundai leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gesucht.

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