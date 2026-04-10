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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Illingen, Hüttigweiler (ots)

Am 09.04.2026 gegen 21:15 Uhr wurde ein Streifenkommando der PI Neunkirchen im Erlenweg (66557 Hüttigweiler) auf einen schwarzen VW Golf aufmerksam und wollte eine Verkehrskontrolle durchführen. Hierauf beschleunigte der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete über den Buchenweg bis zur Jakobstraße und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt waren auf der Strecke weitere Fahrzeuge unterwegs, welche teilweise rücksichtslos überholt wurden. Aus diesem Grund bittet die Polizei um Meldung dieser möglichen Geschädigten bzw. Zeugen des Vorfalls.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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