Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Täterfestnahme nach mehreren Ladendiebstählen

Neunkirchen (ots)

Am 10.03.2026 konnte durch die FASt (Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität) der PI Neunkirchen der 20- jährige Beschuldigte auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme leistete der Beschuldigte Widerstand, bei dem eine Beamtin leicht verletzt wurde. Dem Beschuldigten konnten innerhalb der letzten Woche mehrere Ladendiebstähle mit einer Schadenssumme von ca. 1.400EUR nachgewiesen werden. Nach entsprechendem Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft und Vorführung beim Gericht wurde dem Beschuldigten die Untersuchungshaft verkündet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

