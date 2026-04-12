Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnungseinbruch in Illingen - OT Uchtelfangen

Illingen - OT Uchtelfangen (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026 bricht ein bislang unbekannter Täter zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Saarbrücker Straße in Illingen ein. Hierbei durchsticht er mit einem unbekannten Gegenstand das rückwärtige Badezimmerfenster und hat danach Zutritt zum gesamten Gebäude. Im Inneren durchwühlt er in mehreren Wohnräumen sämtliche Schränke und Schubladen. Über mögliches Diebesgut gibt es bislang keine Erkenntnisse. Danach verlässt er die Tatörtlichkeit.

Durch eine neutrale Zeugin konnte folgende Personenbeschreibung des Täters abgegeben werden: männlich, circa 178 cm groß, kräftige Statur, dunkles, dickes, kurzes Haar, weiße Hose, weißes T-Shirt, auffällige orange-rote Jacke, weiße Stofftasche

Bei Hinweisen zur Tat oder zum Täter wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

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