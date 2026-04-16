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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung zwischen zweier syrischer Familien

Neunkirchen (ots)

Am 15.04.2026 ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Innenstadt von Neunkirchen eine körperliche Auseinandersetzung innerhalb zweier syrischer Familien mit zwischenzeitlich bis zu ca. 30 Personen. Die Situation konnte durch einen hohen Kräfteeinsatz der Polizei schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursächlich war ein Streit infolge von Lärm durch spielende Kinder im gemeinsamen Anwesen, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurden u.a. ein Fleischklopfer und vermutlich ein Messer eingesetzt. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen derzeit gegen zwei bekannte und einen unbekannten Beschuldigten wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der PI Neunkirchen zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- KED
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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