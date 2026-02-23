Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Einlieferung in Haftanstalt - Drogendelikt hat Folgen

Hamburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam ein 28-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Istanbul am Hamburg Airport an. Gegen 14:30 Uhr stellte er sich bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an. Kräfte der Bundespolizei führten eine Fahndungsabfrage durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Reisende seit September 2022 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Tatvorwurf: "Handel mit oder Herstellen oder Abgabe/Besitz von nicht geringer Menge BtM". Es war eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten zu verbüßen. Daher wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

