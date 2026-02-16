Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Einlieferung in Haftanstalt - Diebstahl mit Waffen hat Folgen

Hamburg (ots)

Am Samstagnachmittag wollte ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Pristina fliegen. Gegen 16:30 Uhr stellte er sich bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Kräfte der Bundespolizei führten eine Fahndungsabfrage durch. Dabei stellte sich heraus, dass der Reisende seit Anfang Februar 2026 per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel gesucht wurde. Tatvorwurf: Diebstahl mit Waffen. Es war eine Geldstrafe in Höhe von 1.580 Euro zu zahlen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 90 Euro. Der Mann war nicht in der Lage, die geforderten 1.670 Euro zu entrichten. Daher wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis eingeliefert.

