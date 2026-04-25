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Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Missglückter Autokauf löst Polizeieinsatz aus

Schwebelstraße, 66538 Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Schwebelstraße in Neunkirchen zum Aufeinandertreffen zwischen dem 23-jährigen Tatverdächtigen und dem 33-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte war hierbei in Begleitung einer Personengruppe. Aufgrund von Unstimmigkeiten eines zurückliegenden Autokaufs, entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern. Im Rahmen dessen soll der 23-jährige eine Pistole aus seiner Hose gezogen und damit in Richtung des Geschädigten gezielt haben. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neunkirchen angetroffen und gesichert werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnte das mutmaßliche Tatmittel - eine Schreckschusspistole - sowie mehrere verbotene Gegenstände aufgefunden werden. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Neunkirchen
NK- DGL
Falkenstraße 11
66538 Neunkirchen
Telefon: 06821/2030
E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell

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