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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Spargelstand und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Biberbach - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 16.15 Uhr kam es zu einem Raub auf einen Spargelstand an der Staatsstraße 2033 im Bereich Biberbach.

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte die 61-jährige Mitarbeiterin mit einem zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt nicht näher bekannten Gegenstand und erbeutete hierbei einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Der unbekannte Täter flüchtete in Anschluss mit einem Motorrad in unbekannte Richtung.

Bei dem Motorrad handelte es sich möglicherweise um eine Enduro Maschine.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	circa 60 Jahre -	schwarze Haare -	grauer Bart -	großer, 
schlanker Körperbau -	Brillenträger -	trug eine blaue Jacke -	 führte
blaue Tasche mit sich

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes. Zeugen, welche im Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen, insbesondere auffällig fahrende Motorradfahrer, gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der 0821/323-3821, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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