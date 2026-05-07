Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Bereits am Freitag (01.05.2026) gegen 15.15 Uhr, wurden ein 10- und ein 7-jähriges Mädchen auf einem Kinderspielplatz im Nordendorfer Weg und im Bereich der dortigen Wertach von einem 74-jährigen Mann angesprochen und unsittlich berührt. Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die beiden Kinder konnten davonlaufen und verständigten ihre Eltern.

Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen im Nachgang.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 74-Jährigen.

Der 74-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Augsburg um Mithilfe:

Gesucht wird ein unbekannter Zeuge. Dieser hat die beiden Mädchen, welche bereits mit dem Mann unterwegs waren, am Freitag (01.05.2026) gegen 15.15 Uhr, im Bereich des Wertachufers in Oberhausen angesprochen und sich nach deren Wohlbefinden erkundigt, bzw. seine Hilfe angeboten.

Der unbekannte Zeuge könnte wichtige Hinweise für die laufenden Ermittlungen geben.

Dieser oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, oder der nächsten Polizeidienstelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell