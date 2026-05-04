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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Betrüger an Schweizer Grenze festgenommen

Rheinheim (ots)

Die Bundespolizei nahm einen wegen Betrugs verurteilten Mann fest. Durch die Begleichung der geforderten Geldstrafe verhinderte er die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Am Samstagabend (02.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den 31-Jährigen am Grenzübergang Rheinheim. Die Überprüfung der Personalien ergaben, dass der deutsche Staatsangehörige zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Betruges verurteilte ein Gericht den Mann im Jahre 2024 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.200 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehl erließen. Vor Ort konnte der Mann seine Gerichtsschulden begleichen und entging somit einer mehrwöchigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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