Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Im Zeitraum von Mittwoch (06.05.2026), 20.30 Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 07.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec aus einer Tiefgarage in der Familie-Einstein-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
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