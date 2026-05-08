POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (07.05.2026), gegen 12.30 Uhr geriet ein 62-Jähriger mit einem 89-Jährigen in der Edelsbergstraße in Streit. Im Laufe des Streits warf der 89 Jährige einen Staubsauger über einen Zaun in Richtung des 62 Jährigen. Der 62 Jährige konnte dem Gegenstand ausweichen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

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