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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl in Restaurant

Augsburg (ots)

   ---------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg 
              ----------

Hochzoll - Am Donnerstag (07.05.2026) gegen 13.00 Uhr versuchte ein 33-Jähriger in der Friedberger Straße in einer Gaststätte Wertgegenstände aus Taschen der Restaurantangestellten zu entwenden. Ein 33 jähriger Mann befand sich in einem Lagerraum und suchte offenbar in privaten Taschen der Mitarbeiter nach Wertgegenständen und Bargeld. Hierbei wurde er von einem Angestellten gestört, weshalb es beim Versuch blieb. Nachdem der 33-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, nahmen Beamte den Mann fest. Der 33-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 33-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 33 Jährigen. Der 33 jährige Tatverdächtige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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