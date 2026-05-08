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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Bobingen - Im Zeitraum von Mittwoch (06.05.2026), 19.30 Uhr bis Donnerstag (07.05.2026), 07.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Geschäft in der Bahnhofstraße. Der oder die unbekannten Täter drangen über den Keller in das Optikergeschäft und entwendeten in der Folge aus der Auslage Brillen in einer mittleren dreistelligen Anzahl. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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