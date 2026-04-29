Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlafs

Herdorf (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 29.04.2026, ereignete sich gegen 01:30 Uhr in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 32-jähriger Transporter-Fahrer, nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs, gegen den am Fahrbahnrand geparkten Honda eines 37-jährigen Besitzers fuhr. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren.

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