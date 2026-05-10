Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (09.05.2026) fuhr ein 43-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Derchinger Straße.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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