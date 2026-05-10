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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (10.05.2026) verursachte ein 29-jähriger Autofahrer alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Ebnerstraße.

Gegen 00.15 Uhr missachtete der 29-jährige Mann ein Stoppschild und kollidierte mit dem Auto eines 34-jährigen Mannes. Der 29-Jährige versuchte zu flüchten und touchierte hierbei zwei weitere geparkte Autos. Auf Höhe der Branderstraße hielt der 29-Jährige schließlich an. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung bei dem 29-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 29-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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