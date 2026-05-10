Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Samstag (09.05.2026) war ein 52-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Stadtbachstraße unterwegs.
Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 52-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 52-jährigen Mann.
Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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