Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (09.05.2026) war ein 52-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Stadtbachstraße unterwegs.

Gegen 08.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 52-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 52-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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