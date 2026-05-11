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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer

Augsburg (ots)

Gersthofen / BAB8 FR München - Am Sonntag (10.05.2026) war ein 54-Jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Lkw auf der Autobahn A 8 unterwegs. Der 54-jährige Lkw Fahrer fuhr trotz blockierenden Bremsen auf der der A8 in Richtung München. Hierdurch entwickelte sich Rauch. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 54-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und ließen den Lkw abschleppen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol gegen den 54 jährigen Lkw Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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