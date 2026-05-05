PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zeugensuche nach Körperverletzung +++ Falsche Handwerker bestehlen Senioren +++ Einstieg in Restaurant +++ Beim Ausparken Unfall gebaut und verletzt +++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zeugensuche nach Körperverletzung,

Bad Homburg Louisenstraße, Sonntag, 03.05.2026, 0.05 Uhr

(da)Die Kriminalpolizei ist nach einer Körperverletzung in Bad Homburg auf Zeugensuche. Am Sonntag kurz nach Mitternacht betrat ein Mann eine Bar in der Louisenstraße am Kurhaus. Dieser wies diverse Verletzungen und ein zerrissenes Hemd vor und erklärte, dass er soeben in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgen den 42-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Körperverletzung. Der Mann gab jedoch vor Ort an, sich nicht an Details der Auseinandersetzung erinnern zu können. Somit ist die Kriminalpolizei auf mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls angewiesen. Sollten Sie eine mögliche Auseinandersetzung beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

2. Falsche Handwerker bestehlen Senioren, Oberursel, Montag, 04.05.2026,

(da)Am Montag haben falsche Handwerker in Oberursel zwei Senioren bestohlen. Im Laufe des Vormittags klingelte es bei zwei Haushalten im Oberurseler Norden. Vor der Tür standen jeweils zwei Männer, die angaben, die Heizungen in den Wohnungen überprüfen zu müssen. Nichts Böses ahnend ließen die Bewohner das Duo hinein. Im weiteren Verlauf gelang es den beiden in einem unbeobachteten Moment in einem Fall diversen hochwertigen Schmuck, im anderen Fall Bargeld zu entwenden. Mit dieser Beute traten sie anschließend die Flucht an. Erst im Nachhinein fiel den beiden Opfern auf, dass es sich bei den Personen in ihrer Wohnung nicht um Handwerker, sondern Diebe gehandelt hatte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. In beiden Fällen werden die Diebe als männlich, circa 1,85 Meter groß und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet waren sie mit Jeans und T-Shirt. Einer hatte darüber hinaus eine schmale Statur und einen Dreitagebart. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei. Im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Oberursel Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Einstieg in Restaurant,

Oberursel (Taunus), Aumühlenstraße, Sonntag, 03.05.2026, 22:00 Uhr bis Montag, 04.05.2026, 12:30 Uhr

(ds)Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montagvormittag, 12:30 Uhr, in ein Restaurant in der Aumühlenstraße in Oberursel eingestiegen. Durch ein Fenster gelangten die Diebe in den Kassenbereich des Restaurants, wo sie Schränke durchwühlten und schließlich einen kleinen Tresor aus dem Holz rissen und unerkannt flüchten konnten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Beim Ausparken Unfall gebaut und verletzt, Königstein, Frankfurter Straße, Montag, 04.05.2026, 9.30 Uhr

(da)Am Montagmorgen verlor ein Autofahrer beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall. Gegen 9.30 Uhr wollte der 94-Jährige rückwärts aus einer Parklücke in der Frankfurter Straße ausparken. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Hyundai und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Straße in einen gegenüber befindlichen Straßenzaun. Durch den Aufprall zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

5. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Montag, 04.05.2026, 18:40 Uhr

(ds)Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am frühen Abend des Montags auf der Landstraße 3057 bei Friedrichsdorf. Der 41-jährige Fahrer eines VWs befuhr die L3057 aus Richtung Köppern kommend in Richtung Ober-Erlenbach. Auf Höhe Burgholzhausen fuhr der Fahrer auf die K765 auf und übersah hierbei den 76-jährigen Fahrer eines Opels. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Fahrer des Opels und seine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beider PKWs wird auf 33.000 Euro geschätzt.

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